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Интерфакс-АВН

Военные учения Arctic Challenge противоречат мирному развитию Арктического региона - посольство России в США

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Учения ARCTIC EDGE 2018 CC BY 2.0
U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Isaac Johnson Учения ARCTIC EDGE 2018 CC BY 2.0.
Источник изображения: https://russiancouncil.ru/

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Международные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise провокационны и противоречат мирному развитию Арктического региона, заявили в посольстве России в США.

В сообщении дипмиссии, опубликованном в твиттере, отмечается, что маневры, в которых также участвуют американские ВВС "не способствуют укреплению доверия в Европе" и "расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона".

Как ранее сообщалось, крупные многонациональные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2021, проводимые Швецией, Норвегией и Финляндией, стартовали в понедельник.

В учениях, которые продлятся до 18 июня, помимо трех стран организаторов принимают также участие ВВС Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и США. Кроме того, в них участвуют натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Всего в учениях, которые проходят под руководством ВВС Норвегии, принимает участие до 70 самолетов, в том числе истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты, заправщики, а также вертолеты и части ПВО. Самолеты осуществляют операции с четырех авиабаз - Будё и Эрланн в Норвегии, Лулео в Швеции и Рованиеми в Финляндии.

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Великобритания
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Финляндия
Швеция
Проекты
Арктика
Военные учения
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