Московский диалог

Конференция по международной безопасности пройдет в очном формате

В 2020 году традиционная Московская конференция по международной безопасности не состоялась ввиду сложной эпидемиологической обстановки. В 2021 году мероприятие пройдет 22–24 июня в очном формате и соберет на своей площадке представителей вооруженных сил 49 стран. О подробностях предстоящего форума рассказывает заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Слово за военными

Сегодня, когда возможности диалога по острейшим и безотлагательным проблемам безопасности сокращены до минимума на всех уровнях, во всех критических областях взаимодействия, в том числе и из-за пандемии, важность Московской конференции очевидна. Форум – это площадка для диалога, на ней не принимаются какие бы то ни было совместные протоколы и меморандумы. Но дискуссии, которые разворачиваются в ходе пленарных заседаний, позволяют участникам сверить часы по ключевым вопросам международной повестки, лучше понять позиции друг друга по поиску взаимоприемлемых решений наиболее актуальных проблем в сфере военной безопасности.

Уникальность и важность конференции заключается еще и в том, что в ней принимают участие военные, люди в погонах, которые, как никто другой, знают цену войны, представляют масштаб угроз военной эскалации, последствий развития конфликтов, понимают необходимость диалога по предотвращению инцидентов.

И кто как не военные могут и должны обсуждать на профессиональном экспертном уровне проблематику контроля над вооружениями? Уровень доверия между ними, их готовность учитывать озабоченности партнеров является определяющим фактором во всех соглашениях в этой сфере международных отношений. Московская конференция предоставляет эту редкую в нынешних условиях возможность прямого, а также непрямого контакта, что подчеркивает ее значимость.

Вместе против террора

"Ждем на конференцию руководителей ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, Лиги арабских государств, АСЕАН, Африканского союза, Международного комитета Красного Креста”

Практически все страны, чьи делегаты прибывают на конференцию, в той или иной мере сталкиваются с проблемой терроризма. Со многими из них в этой области налажено самое тесное практическое взаимодействие, идут диалог и обмен опытом по предотвращению террористических угроз.

В этом вопросе российским экспертам есть чем поделиться со своими партнерами, что мы охотно и делаем: при любой возможности, в том числе и в ходе Московской конференции, знакомим иностранных коллег с наработками наших Вооруженных сил, полученными по опыту антитеррористической операции в Сирии и других кризисных регионах мира. Полагаю, что делегаты форума продолжат разговор на эту тему в ходе специальных пленарных заседаний по Ближнему Востоку и Африке.

Список гостей

Московская конференция изначально задумывалась как открытая площадка для откровенного, честного и профессионального диалога. На форуме традиционно предоставляем слово не только партнерам, разделяющим наши подходы к решению основных мировых проблем, но и оппонентам, странам, сотрудничество с которыми сегодня минимально.

IX Московская конференция не станет исключением. Главы оборонных ведомств 120 государств получили наши приглашения. Это страны всех регионов мира: Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы, включая членов ЕС и руководство НАТО. Подчеркну, приглашаем всех, не делаем каких-либо политических исключений. А приезжать или нет – право остается за страной.

Что же касается других крупнейших международных организаций, их представители являются постоянными и одними из самых активных участников форума. В июне ждем на конференцию руководителей ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, Лиги арабских государств, АСЕАН, Африканского союза, Международного комитета Красного Креста.

Вирусная поправка

В 2020-м из-за пандемии диалог на Московской площадке был отложен до нормализации обстановки. В этом году конференция будет проводиться с тщательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В частности, учитывая сохраняющуюся угрозу распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, всех иностранных участников форума, прибывающих в Российскую Федерацию, просим при себе иметь сертификат международного образца об отрицательном результате тестирования на COVID-19 для предъявления при пересечении границы.

Кроме того, в месте размещения зарубежных гостей будет функционировать пункт тестирования на наличие/отсутствие COVID-19.

Наряду с уже привычными мерами социального дистанцирования (ограничение числа участников мероприятия, «антиковидная» рассадка делегатов в залах) предполагается как очное участие делегаций, так и возможность подключения к дискуссиям по видеоконференцсвязи.

В программе форума предусмотрели отдельное пленарное заседание, посвященное этой острой теме, ведь она также связана с вопросами международной безопасности.

В рамках данной дискуссии планируем сосредоточиться на ситуации с пандемией COVID-19 в мире, обсудить роль и вклад военных ведомств в профилактику и лечение заболеваний.

Темы для борьбы

Наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время.

Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник.

Во-вторых, происходит систематическое разрушение сложившейся системы международных отношений, принижается роль международных организаций как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности. Вместо международного права, определявшего на протяжении нескольких десятилетий основы глобальной и региональной стабильности, навязывается порядок, основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и навязывает этот порядок.

В-третьих, появляются принципиально новые виды вооружений, коренным образом меняющие расклад сил в современном мире, а вооруженное противоборство проникает в новые сферы – в космос и киберпространство, что ведет к изменению принципов и методов ведения войны.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года