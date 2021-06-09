Угроза с неба будет отражена

ПВО стран – участниц СНГ адаптируется к решению задач воздушно-космической обороны

Объединенная система ПВО государств СНГ создана 10 февраля 1995 года. Сегодня участниками соглашения являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Недавно в Душанбе состоялось очередное заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ. О том, какие проблемы обсуждались, «ВПК» рассказывает командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

– Юрий Николаевич, какие вопросы поднимались в ходе 52-го заседания Координационного комитета по вопросам ПВО?

– Подведены итоги деятельности Координационного комитета за 2020 год, рассмотрены замысел совместного учения с боевой стрельбой «Боевое Содружество-2021», блок вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества, а также финансирования мероприятий, проводимых в формате объединенной системы ПВО.

Участникам представлена информация о военно-политической обстановке на южных границах СНГ, угрозах нарушения воздушного пространства Республики Таджикистан, состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества России с государствами Содружества, исследованиях, проводимых базовой организацией, в области построения системы воздушно-космической обороны.

– Как идет процесс создания единых систем ПВО в регионах коллективной безопасности?

– В формате объединенной системы ПВО сотрудничество организовано в трех регионах коллективной безопасности – Кавказском, Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском.

23 декабря 2015 года подписано соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Разработан и проходит процедуру согласования в центральных органах военного управления проект плана совместных действий дежурных сил ПВО.

“В ходе учений «Боевое Содружество-2021» будут задействованы полигоны Ашулук в России, Сары-Шаган в Казахстане, Харб-Майдон и Чорух-Дарон в Таджикистане”

В Восточно-Европейском регионе действует соглашение от 3 февраля 2009 года между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой региональной системы ПВО России и Белоруссии. Разработан и утвержден министрами обороны план действий дежурных сил единой региональной системы ПВО. В настоящее время практическая реализация соглашения завершена.

Силы и средства ЕРС ПВО несут совместное боевое дежурство под руководством командующего единой региональной системой ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь генерал-майора Игоря Голуба.

Если взять Центрально-Азиатский регион, то речь идет о взаимодействии с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. С Республикой Казахстан действует соглашение о создании единой региональной системы ПВО РФ и РК от 30 января 2013 года. Сейчас главным командованием сил воздушной обороны ВС РК продолжается разработка нормативно-правовых документов.

В связи с назначением на должность главнокомандующего силами воздушной обороны ВС Республики Казахстан генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова организована процедура назначения командующего ЕРС ПВО РФ и РК.

Проект соглашения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о создании объединенной региональной системы ПВО РФ и КР проходит внутригосударственное согласование. 27 апреля 2021 года министрами обороны России и Таджикистана подписано соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. В ближайшее время начнется процедура ратификации указанного соглашения.

– В чем заключается адаптация объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны?

– В соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года Координационным комитетом по вопросам ПВО совместно с оборонными ведомствами организовано выполнение целого ряда мероприятий. Совершенствуются организационная структура и система управления ОС ПВО СНГ путем подписания и практической реализации межгосударственных соглашений о создании единых (объединенных) региональных систем ПВО. Проводятся заседания рабочих органов СМО государств, отвечающих за развитие объединенной системы ПВО, организацию применения единой системы государственного радиолокационного опознавания, обеспечения безопасности применения засекречивающей аппаратуры опознавания и ключевой документации к ней. В рамках ВТС ведутся работы по модернизации и продлению ресурса техники ПВО, организована поставка ЗИП по заявкам национальных командований ПВО. Кроме того, проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки:

учения с боевой стрельбой войск (сил) ОС ПВО государств – участников СНГ «Боевое Содружество»;

тренировки с органами управления и дежурными по ПВО силами ОС ПВО;

компьютерные КШУ объединенной системы ПВО «Региональная безопасность»;

учебно-методические (оперативные) сборы командующих ПВО (ВКС, ВВС и ПВО, сил воздушной обороны);

сборы (курсы) с офицерами различных категорий войск ПВО (ВКС, ВВС и ПВО, сил воздушной обороны).

Все эти мероприятия определены основными направлениями адаптации объединенной системы ПВО к решению задач ВКО и направлены на повышение качества совместного боевого дежурства.

vpk-news.ru

– Какие меры вы считаете наиболее важными в условиях стремительного развития технологий, создания новых средств воздушного нападения, воздушной разведки в современных военных конфликтах?

– К основным направлениям развития объединенной системы ПВО государств относятся развитие нормативно-правовой базы, оснащение войск, выделенных в состав ОС ПВО СНГ, современными и перспективными образцами ВВТ, подготовка кадров, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. А также внедрение в существующую систему ПВО средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, показавшими свою актуальность в ходе ведения боевых действий в Сирии против террористов.

– Какие силы и средства входят в состав объединенной системы ПВО, кто осуществляет общее руководство?

– В настоящее время в ее состав выделены силы и средства ПВО государств – участников СНГ. Руководство ими осуществляют командующие национальных командований ПВО, а координацию совместных действий – председатель Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, главнокомандующий ВКС.

– Какие практические совместные мероприятия ОС ПВО СНГ планируется провести до конца 2021 года?

– Запланированы совместные учения с боевой стрельбой «Боевое Содружество-2021», заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при СМО государств – участников СНГ (август 2021 года, Астрахань), ряд рабочих встреч по вопросам развития систем ПВО в регионах коллективной безопасности, совершенствования нормативно-правовой базы и ВТС.

– В августе 2018 года в Белоруссии проведено первое компьютерное КШУ объединенной системы ПВО «Региональная безопасность-2018». В чем специфика, особенности, цели и задачи подобных учений?

– Компьютерное командно-штабное учение ОС ПВО «Региональная безопасность» проводится с целью совершенствования единых (объединенных) региональных систем ПВО в интересах их дальнейшего развития. В ходе него осуществляется поиск путей повышения эффективности применения войск, входящих в состав региональной системы ПВО, отрабатываются вопросы взаимодействия при подготовке и ведении совместных боевых действий войсками ЕРС, проводятся исследования проблемных вопросов совместного применения войск.

По результатам учения были внесены коррективы в нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок несения боевого дежурства. СККШУ «Региональная безопасность-2018» хорошо зарекомендовало себя как средство выработки предложений по повышению эффективности единой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь.

– Когда и где планируется очередное подобное КШУ и станут ли они регулярными?

– Это предусмотрено основными направлениями адаптации объединенной системы с периодичностью один раз в два года. Следующее запланировано на 2022 год в формате ЕРС ПВО России и Казахстана под руководством главнокомандующего силами воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан. Место проведения определится в ходе следующего заседания Координационного комитета в августе текущего года.

– Очень популярны были и остаются совместные учения «Боевое содружество». Какова специфика предстоящего в сентябре 2021 года?

– «Боевое содружество-2021» планируется провести на тему «Подготовка и совместное применение группировок авиации и войск ПВО государств – участников СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах». Будут задействованы полигоны Ашулук Российской Федерации, Сары-Шаган Республики Казахстан, Харб-Майдон и Чорух-Дарон Республики Таджикистан.

Фото: ianed.ru

Примут участие боевые расчеты войск ПВО и ВВС России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Что касается целей, то мы собираемся обеспечить практику командующим и штабам в управлении подчиненными соединениями и частями при подготовке к боевым действиям в составе группировок авиации и войск ПВО. А также повысить уровень боевой слаженности, практически отработать вопросы взаимодействия, исследовать проблемные вопросы совместного применения войск ПВО.

– В сентябре 2020 года проведена тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами объединенной системы ПВО. Какие из отработанных вопросов актуальны сегодня?

– На ней были отработаны следующие вопросы:

проверка дежурных по ПВО сил государств – участников СНГ полетами контрольных целей;

действия органов управления сторон по воздушным судам – нарушителям порядка использования воздушного пространства и государственных границ СНГ;

действия по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи терпящим бедствие экипажам.

В тренировке приняли участие оперативные группы командующих войск ПВО государств – участников СНГ, объединений и соединений ПВО ВС РФ, боевые расчеты соответствующих центров управления (командных пунктов), а также дежурные по ПВО силы России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе тренировки выполнено 54 вылета на обозначение воздушных целей (51 воздушное судно). Из них нарушителей государственной границы – 31, нарушителей порядка использования воздушного пространства – 19, угоняемых воздушных судов – 3, воздушных судов с отказом пилотажно-навигационного оборудования – 1.

Радиотехническими войсками ОС ПВО СНГ обнаружены и проведены все воздушные цели. Дежурными по ПВО выполнен 41 вылет, 38 перехватов и 5 сопровождений воздушных судов, условно израсходовано 108 авиационных управляемых ракет. Зенитными ракетными войсками ОС ПВО СНГ выполнено 120 воздействий (условно).

– Какими были особенности этой тренировки?

– Прежде всего применение самолета радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС РФ для наращивания радиолокационного поля в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности и практическое наведение экипажей самолетов ВКС РФ и сил воздушной обороны Республики Казахстан. Осуществлено наращивание воздушной обстановки за счет использования самолетов Ту-160 и Ту-22М3 дальней авиации в качестве контрольных целей. Дежурные силы и средства ПВО действовали по сверхзвуковым, стратосферным целям, обозначающим воздушные суда нарушителей государственной границы. А авиация работала с российских авиабаз в Кыргызской Республике и Республике Армения. Очередная тренировка запланирована на 2022 год.

– Какие практические мероприятия по техническому оснащению войск объединенной системы ПВО проведены за последние годы? Планируются ли поставки новой техники из России в государства – участники соглашения о создании объединенной системы ПВО?

– Военно-техническое сотрудничество в минувшем году осуществлялось в соответствии с заявками от государств СНГ. Выполнены ремонтные работы и поставлено оборудование для служебных и технических помещений одной из войсковых частей ПВО Армении.

Осуществлена поставка ЗИП к технике ПВО и компьютерной техники для оборудования командного пункта ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Проводится передача ЗИП к технике ПВО Казахстана. Обеспечены поставки и ввод в эксплуатацию комплектов средств отображения информации о воздушной обстановке и оборудования для автоматической телефонной связи силам воздушной обороны Кыргызской Республики, ВВС и ПВО Таджикистана и Узбекистана.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года