Россия построит первый полноценный стелс-корабль «Меркурий»

Корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым российским кораблем, который построят полностью по концепции стелс-корабля, степень его незаметности проверят на специальных испытаниях. Об этом сообщили во вторник, 8 июня, «РИА Новости» со ссылкой на два источника в судостроительной отрасли.

На кораблях российского производства уже использовались отдельные элементы стелс-технологий, в частности радиопоглощающее покрытие. Однако полноценный малозаметный корабль еще не создавался.

По словам одного из собеседников агентства, корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По оценкам экспертов, 100-метровый корабль сможет отражать радиосигнал как небольшая лодка.

Кроме покрытия в рамках концепции стелс-корабля надстройки будут иметь особую форму. На корвете сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также используют различные композиционные материалы и специальные краски.

Второй собеседник агентства подтвердил эту информацию и добавил, что планируется провести специальные испытания эффективности стелс-технологий корвета.

Отмечается, что корпус «Меркурия» полностью достроен, сейчас формируются надстройки.

Корвет проекта 20386 «Меркурий» — это корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Назначение данных корветов — ведение боевых действий против морского противника в ближней и дальней морских зонах, защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также артиллерийская поддержка высадки десанта.

«Меркурий» был заложен почти пять лет назад, 28 октября 2016 года. Ожидается, что корабль передадут флоту в 2022 году.

5 июня СМИ сообщили о возвращении в Россию арендованной Индией атомной подлодки (АПЛ) проекта 971 «Нерпа». Ее возвращение в Россию связано с окончанием срока аренды. В лизинг индийской стороне субмарина была передана в 2012 году. По данным газеты Hindustan Times, это вторая АПЛ, которую Индия взяла в аренду у российской стороны.