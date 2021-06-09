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РИА Новости

Источник: Россия строит свой первый полноценный "стелс"-корабль

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Тренировки корабельного боевого расчета МРК "Ураган" в Санкт-Петербурге
Тренировки корабельного боевого расчета МРК "Ураган" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" первым из российских кораблей будет построен полностью по концепции "стелс"-корабля, уровень его незаметности планируется проверить на специальных испытаниях, сообщили РИА Новости два источника в судостроительной отрасли.

Ранее на российских кораблях использовались отдельные элементы "стелс"-технологий, включая радиопоглащающее покрытие, однако полностью концепция малозаметного корабля пока реализована не была.

"Корвет "Меркурий" станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, 100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка", - рассказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что "кроме покрытия в рамках концепции "стелс"-корабля надстройки корвета будет иметь особую форму, на нем будет сведено до минимума число выступающих элементов и щелей, применены различные композиционные материалы и специальные краски".

Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности "стелс"-технологий "Меркурия".

По данным источников, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля.

Корвет проекта 20386 "Меркурий" - корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. "Меркурий" был заложен 28 октября 2016 года. Ожидается, что он будет передан флоту в 2022 году.

Корабль проекта 20386 должен поражать надводные корабли крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать защиту кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, оказывать артиллерийскую поддержку высадки десанта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
20385
20386
БПЛА
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