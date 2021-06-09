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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО обсудил с Байденом подход к отношениям с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Фото: TASS/EPA

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что в числе прочих тем они обсудили Россию и согласились с необходимостью двойственного подхода к отношениям с Москвой.

"Я только что завершил очень хорошую встречу с президентом Байденом. Мы обсудили широкий круг вопросов - Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата", - заявил Столтенберг журналистам по итогам встречи.

"Мы согласились с необходимостью двойственного подхода - внешняя защита и диалог с Россией. (...) Я приветствовал продление ДСНВ. ТАкже мы обсудили важность контроля над вооружением и переговоров с Россией", - отметил он.

По его словам, диалог с Россией "не признак слабости".

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