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Вестник Мордовии

ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"

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Источник изображения: Фото "Отвага2004"

В настоящее время комплексы активной защиты создаются во многих странах, в некоторых из них, например Израиле и Турции, танки с КАЗ уже принимали участие в боях.

Такую защиту устанавливают и на "Абрамсы", а в недалеком будущем ожидается ее появление на "Леопардах-2". Не остались в стороне также конструкторы Китая, Южной Кореи и Японии.

В России, в свою очередь, создано несколько вариантов КАЗ, одним из них является "Арена-Э". По сравнению с раним вариантом, сейчас антенные устройства имеют уменьшенные габариты, они выполнены отдельными, лучше защищенными модулями и обеспечивают обзор практически в круговом секторе.

Пусковые установки поражающих элементов сгруппированы в контейнеры и создают двукратную защиту с одного направления.

Источник изображения: Фото "Отвага2004"

Сообщалось, что "Арена-Э" может перехватывать различные типы противотанковых средств поражения, в том числе ПТУР третьего поколения "Джавелин", "Спайк" и другие.

Благодаря установке КАЗ модернизированные российские танки получат возможность еще более эффективно действовать на современном поле боя.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
Турция
Южная Корея
Япония
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-90 "Владимир"
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