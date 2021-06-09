"Ситуация непростая". Военный эксперт об учениях в Баренцевом море

Началось учение Северного флота России с участием более 20 кораблей и подлодок. О необходимости таких учений рассказал в эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Учение Северного флота России по защите арктических рубежей началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ.
"В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов", – говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Отмечается, что в ходе учения будут отработаны совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрана и оборона отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и средств воздушного поражения, а также противодействие корабельным группировкам.
Завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей, уточнили в пресс-службе.
В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность в том, что Северный флот способен отразить любую потенциальную угрозу.
Он напомнил, что в последнее время страны НАТО проявляют повышенный интерес к Арктическому региону.
Происходившее в последние годы усиление Северного флота намного расширило его возможности, продолжил он.