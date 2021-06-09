Ракетный радар: «Бук-М3» протестировали в Крыму

Новейшие системы успешно сбили крылатые ракеты и беспилотники над Черным морем

Новейшие российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» прошли морскую проверку. В ходе маневров в Крыму, прошедших весной этого года, силы ПВО отразили массированный воздушный удар над морем. Такой сценарий регулярно отрабатывают самолеты ВВС США во время патрулирования над Черным морем. Результаты учений подразделений противовоздушной обороны открывают новые возможности по обеспечению национальной безопасности страны. Маневренные группы зенитных комплексов при необходимости смогут создать непроницаемый купол от крылатых ракет и беспилотников на любом направлении.

Чем ниже, тем лучше

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в рамках экспериментальных учений новейшие зенитные комплексы «Бук-М3» поражали мишени, имитирующие полеты беспилотников и крылатых ракет над морем. «Противник» действовал скрытно на предельно малых высотах. Но все цели были обнаружены и своевременно перехвачены. Задачи учений были признаны выполненными.

«Бук-М3» испытывали именно над морем, поскольку такие условия являются идеальными для проверки предельных боевых и технических возможностей этого ЗРК, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Над морем можно идти на малых и предельно малых высотах, а учитывая специфику радиолокации, есть даже формула прямой видимости — обнаружение крылатых ракет ограничено ввиду особенностей кривизны Земли, — пояснил он. — Чем ближе обнаруживается цель, тем меньше времени остается на принятие решения, поэтому противник всегда старается использовать малые и предельно малые высоты. Над морем подбираться к предполагаемому объекту удара можно именно на малых высотах.

Фото: пресс-служба ЦВО Источник изображения: iz.ru

Эксперт добавил, что особенность отражения крылатых ракет еще и в том, что они обладают очень низкой отражающей поверхностью, едва видны на экранах, и их обнаруживают на слишком близкой дистанции. С беспилотниками еще сложнее, у них в разы завышены параметры по эффективной отражающей поверхности.

— Если летчик управляет самолетом, то у него есть ограничения малых высот, а вот крылатая ракета идет по заданной траектории. Если она идет над сушей, то поднимается там, где есть горки и возвышенности, а над морем таких препятствий нет, чем ниже, тем лучше, — объяснил Айтеч Бижев.

В ответ на планы

Тестирование возможностей систем «Бук-М3» по борьбе с крылатыми ракетами проходило с учетом того, что именно такой сценарий — массированный налет на берега Крыма — неоднократно отрабатывали ВВС США вблизи российских берегов. Так, в прошлом году главком ВКС России генерал-лейтенант Сергей Суровикин заявил, что в период с 28 августа по 4 сентября стратегические бомбардировщики B-52H тренировались выходить на рубежи пусков крылатых ракет и провели условные стрельбы на Балтике, в Черном и Азовском морях, а также в Арктике. Их целями были объекты в Калининградской области, Южном военном округе и на севере страны. Как сообщали «Известия», российские средства ПВО своевременно обнаружили все цели, в том числе на загоризонтной дальности.

— ВВС США не скрывают, что отрабатывают прорыв системы противоракетной обороны Калининградского района и Крыма, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Их бомбардировщики выходят на боевой курс, имитируют пуски ракет. Одновременно в районе летают самолеты-разведчики и собирают информацию о работе российских систем ПВО, которые берут на сопровождение американские самолеты. Это серьезная угроза для России.

По словам эксперта, взломать системы ПВО в таких условиях можно, лишь используя подавляющее численное превосходство в объектах воздушного нападения.

Фото: пресс-служба ЦВО Источник изображения: iz.ru

— Их замысел — создать такую ситуацию, когда наши комплексы просто не успеют сбивать все крылатые ракеты, к примеру, если выпустить одновременно сотни, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Поэтому для наших сил ПВО очень важно отрабатывать отражение массированного удара. Необходимо быть готовым к перемещению дополнительных систем ПВО на угрожаемые направления. Комплексы «Бук-М3» могут быть оперативно переброшены военно-транспортной авиацией на опасный участок.

«Бук-М3» — самая современная зенитная система средней дальности, по своим характеристикам не имеющая зарубежных аналогов. Благодаря современным радарам и боеприпасам максимальная дальность модернизированного комплекса выросла с 40 до 70 км, а высота поражения целей — до 35 км. Это сделало новые «Буки» эффективным средством борьбы с крылатыми ракетами. Сложность с такими средствами нападения заключается в том, что из-за относительно небольших размеров их трудно обнаружить. Как правило, они появляются на радарах примерно за 50 км, когда у расчетов систем ПВО остается очень ограниченное время на реакцию.

С новыми ракетами и модернизированными узлами каждая пусковая теперь может вести огонь по четырем воздушным объектам, а дивизион «Бук-М3» — работать одновременно по 36 целям.

Кроме того, у дивизиона «Бук-М3» теперь в три раза больше готовых к старту ракет, чем у «Буков» предыдущего поколения. Каждая самоходная установка несет шесть боеприпасов, еще двенадцать находятся на транспортно-заряжающей машине (ТЗМ), с которой можно вести огонь по внешнему целеуказанию.

Фото: пресс-служба ЦВО Источник изображения: iz.ru

Последние годы силы противовоздушной обороны Сухопутных войск активно переоснащаются на «Бук-М3», которые должны стать основным огневым средством средней дальности. Первые образцы поступили в войска в конце 2016 года. В дальнейшем ежегодно Минобороны получало один-два бригадных комплекта этих систем.

По итогам прошлого года ведомство заявило, что количество «Буков» в войсках с 2012 года выросло в 14 раз. Всего за прошедшие годы было поставлено более 900 новых образцов, в том числе в модификации М3.

Ранее «Известия» сообщали, что бригада ПВО на «Буках» будет входить в состав каждой общевойсковой армии. Она станет мобильным резервом, который можно оперативно перебросить на самые уязвимые направления. С прошлого года такие соединения действовали уже во всех военных округах, кроме Северного флота.

Роман Крецул