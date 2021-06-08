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Газета.ru

СМИ раскрыли новые детали дела о рекордной взятке в Минобороны

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Источник изображения: gazeta.ru

В уголовном деле о рекордной взятке в Министерстве обороны России появились новые детали. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что чиновники оборонного ведомства покровительствовали организациям, связанным с бизнесменом из Санкт-Петербурга Алексеем Калитиным. По данным издания, предприниматель поручил одному из сотрудников продуправления министерства Алексею Пожидаеву заранее рассказывать ему о предстоящих государственных закупках.

Согласно информации следствия, эту работу на себя взял сотрудник по фамилии Гринюк, за это ему обещали предоставить 20 млн рублей.

В дальнейшем чиновники сформировали группу для поддержки подконтрольных Калитину компаний в тендерах на постоянной основе, для чего привлекли сотрудников департамента размещения госзаказа Александра Борувкова и его заместителя.

Как сообщает газета, Минобороны не смогло своевременно оплатить поставки фирм, после чего злоумышленники привлекли к делу бывшего главу продуправления министерства Александра Бережного, который помог им с этим и попросил за услуги 30 млн рублей. В ближайшее время его дело передадут в суд.

Кроме того, Гринюк создал собственную компьютерную программу для ведения теневой бухгалтерии, а также схему, по которой организации петербургского бизнесмена должны были назначать за поставки минимальные цены, повышая при этом объемы поставок.

Таким образом, общая сумма взяток чиновникам Минобороны составила 368 млн рублей. Но эта сумма удвоилась после показаний основного фигуранта дела - Алексей Калитин пошел навстречу следствию и сообщил, что выплатил сотрудникам оборонного ведомства 648 млн рублей в виде откатов за госконтракты. Он указал в показаниях, что за откаты военные снабжали его компании миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.

После этих признательных показаний были арестованы начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, начальник отдела технического обеспечения Александр Вакулин, главный эксперт управления Алексей Гринюк, глава аукционной комиссии ведомства Александр Борувков, начальника отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников.


Анна Светлова

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Гособоронзаказ
ИТ
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