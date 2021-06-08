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Время электроники

Илон Маск назвал дефицит чипов «самым главным вызовом эпического масштаба»

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

Глава Tesla Илон Маск назвал проблему с поставками чипов «самым главным вызовом» для Tesla.

Он написал в своем Twitter, что нехватка микросхем — это «как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов».

Миллиардер заявил, что «никогда не видел ничего подобного». Страх остаться без чипов, по его словам, заставляет компании заказывать больше компонентов, чем нужно. Tesla хочет купить собственную фабрику по производству чипов, писали ранее Financial Times.

Ранее Маск назвал причины роста цен на электромобили. По его словам, основная причина кроется в проблемах с цепочками поставок. В мае Tesla увеличила цены на Model 3 и Model Y, что стало уже пятым повышением за последние несколько месяцев. В апреле Маск уже говорил о сложностях для компании из-за глобального дефицита микросхем.

Из-за недостатка комплектующих «АвтоВАЗ» на несколько дней в июне приостановит производство некоторых автомобилей, в том числе Lada Granta. Компания планирует приостановить производство 2 июня, а возобновить его 4 июня.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го.

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