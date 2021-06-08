Аналитический центр при Правительстве РФ и Сколтех будут сотрудничать в области искусственного интеллекта

В рамках Петербургского международного экономического форума Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации и Сколковский институт науки и технологии (Сколтех) подписали соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили руководитель центра Константин Калинин и ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов.

«Наша работа будет заключаться в совместной экспертизе по вопросам технического, нормативного и правового регулирования искусственного интеллекта и сквозных цифровых технологий, в разработке проектов соответствующих документов. Сотрудничество предполагает в том числе проведение комплексных исследований, создание образовательных программ и организацию научных мероприятий», – рассказал руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин.

Другие направления взаимодействия двух организаций – поддержка международных инициатив России в сфере развития и регулирования технологий искусственного интеллекта, подготовка заявок для участия в грантах и конкурсах, разработка и реализация учебных курсов в сфере дополнительного профобразования.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов отметил масштабность и значимость подписанного соглашения в целях поддержки ведущейся на различных уровнях цифровой трансформации России.

«Цифровизация – необходимая вещь в современном мире, через связанные с нею процессы мы делаем первый шаг к новому технологическому укладу. Благодаря в том числе сотрудничеству с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации Сколтех будет рад внести свой экспертный вклад в общее дело в интересах российского общества», – сказал Кулешов.

Партнеры отмечают востребованность повышения цифровой грамотности среди государственных служащих, представителей бизнеса и общества в целом, констатируют нехватку научных исследований по актуальным проблемам и рискам цифровизации страны и общества. За реализацию совместных проектов, обозначенных в соглашении, будут отвечать Департамент управления данными Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Центр по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Сколтеха.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович не сомневается, что соглашение одного из ведущих российских вузов – Сколтеха – и Аналитического центра при Правительстве внесет существенный вклад в реализацию Федерального проекта по развитию искусственный интеллекта.

«Особенно важными являются планы по поддержке и развитию международного сотрудничества, без которого трудно будет поддерживать глобальную конкурентоспособность в широком спектре областей – от медицины и образования до машиностроения и банковских решений. Тот факт, что «Сколково» является центром экспертизы по нормативному регулированию цифровой экономики, а также полигоном для испытания последних достижений в области ИИ, несомненно будет способствовать успешной реализации этого соглашения и поможет максимально эффективному практическому использованию технологий искусственного интеллекта, что в свою очередь сделает жизнь многих людей более комфортной и безопасной», – отметил Аркадий Дворкович.