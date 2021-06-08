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Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет

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Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет
Американцы разработали «Несокрушимый щит» от крылатых ракет.
Источник изображения: Dynetics

Американская компания Dynetics разработала мобильную систему наземного базирования «Несокрушимый щит» для защиты от беспилотников, крылатых ракет, минометов и артиллерии. Как сообщает Dynetics, она может действовать в диапазоне 360 градусов и поражать несколько целей одновременно.

Для защиты от крылатых ракет на вооружении у армии США есть израильский противоракетный комплекс «Железный купол». В этом году систему модернизировали, и теперь она может поражать воздушные цели разных классов, в том числе и самолетного типа. Но «Железный купол» считается временным решением, пока американские компании работают над собственными разработками.

В то же время, в прошлом году Raytheon Missiles подписала с Rafael соглашение о производстве «Железного купола» на американской территории. Их совместное предприятие будет выпускать базовый вариант системы с ракетой-перехватчиком Tamir, и еще один – с управляемой ракетой Sky Hunter, американским аналогом Tamir.

Dynetics разработала мобильную систему наземного базирования «Несокрушимый щит» для защиты американской армии от беспилотников, крылатых ракет, минометов и артиллерии. Она может действовать в диапазоне 360 градусов, поражать несколько целей одновременно и подходит для интеграции с единой системой управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны. Какой перехватчик используется в «Несокрушимом щите», компания не раскрывает. Но зато известно, что пусковая установка создана на базе универсальной MML.

Американские компании работают и над другими возможностями для систем противовоздушной обороны. Ранее мы писали про Lockheed Martin, которая создает боевой лазер мощностью 250-300 киловатт, чтобы защищать объекты от ракет, снарядов и минометных мин.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
Компании
Lockheed-Martin
Rafael
Raytheon
Проекты
БПЛА
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