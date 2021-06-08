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Украинцы разработают прямоточный воздушно-реактивный двигатель

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Прямоточный воздушно-реактивный двигатель
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Ивченко разработает первый украинский прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). Глава маркетинга «Прогресса» Сергей Дмитриев в интервью Security talks рассказал, что у бюро есть расчеты по достижению гиперзвуковой скорости — более шести Махов, но сначала оно построит уменьшенную модель ПВРД, чтобы отработать его взаимодействие с входным устройством летательного аппарата.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель потенциально способен работать на гиперзвуковых скоростях и в самых высоких слоях атмосферы, где другие воздушно-ракетные двигатели малоэффективны или совсем не работают. В его дозвуковом варианте торможение и сжатие воздуха для горения происходит в расширяющемся диффузоре. Гиперзвуковой ПВРД устроен по-другому: воздух для горения подается в камеру прямотоком без дополнительных компрессоров.

Конструкторское бюро «Прогресс» имени Ивченко исследовало возможность создания воздушно-реактивного двигателя с 2014 года. Перед тем, как перейти к отработке технологий, специалисты изучили проекты существующих сверхзвуковых ракет: китайской YJ-12, японской XASM-3, французской ASMP-A и американской GQM-163 Coyote. Им также пригодились собственные наработки по созданию форсажной камеры турбореактивного двухконтурного двигателя АИ-322Ф китайского учебно-боевого самолета Hongdu L-15. Ее принцип работы походит на прямоточный двигатель.

В интервью программе Security talks руководитель отдела газодинамических расчетов и перспективных разработок бюро «Прогресс» Александр Еланьский рассказал, что сейчас у компании есть результат, который позволяет ей приступить к разработке и производству ПВРД. Сначала она построит уменьшенную модель двигателя, чтобы отработать его взаимодействие с входным устройством. По словам главы маркетинга бюро Сергея Дмитриева, у бюро есть расчеты по достижению гиперзвуковой скорости — более шести Махов. Предполагается, что двигатель установят на сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния», макет которой бюро «Южное» показывало в 2019 году.

Разработкой гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя уже несколько лет занимаются Китай, Россия и США. Все три страны уже находятся на стадии испытаний.

Василиса Чернявцева

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