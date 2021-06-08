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Подписан меморандум о создании Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования

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Подписан меморандум о создании Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования
Подписан меморандум о создании Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования.
Источник изображения: industry-hunter.com

«Росатом», «Ростелеком», «Газпром нефть» и «Роскосмос» утвердили меморандум о сотрудничестве в целях создания Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, документ подписан главами компаний.

Сотрудничество направлено на развитие российского рынка IT-решений. Ассоциация объединит усилия партнеров при взаимодействии с государственными регуляторами, разработчиками программного обеспечения (ПО) и поставщиками оборудования. Также участники будут работать над формированием требований к ПО и технологиям, помогать производителям в совершенствовании продукции и повышении ее конкурентоспособности, сказано в сообщении компаний.

Деятельность ассоциации дополнительно оптимизирует затраты компаний и госкорпораций на поиск и тестирование новых отечественных IT-решений. Повышение спроса на такие разработки, в свою очередь, позволит IT-компаниям увеличить инвестиции в развитие своих проектов и сервисов за счет перспективы широкого внедрения — от нефтедобычи и атомной энергетики до телекоммуникаций и проектов в авиакосмической сфере.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Роскосмос
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