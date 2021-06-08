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Техкульт

Армия Китая наблюдает за НЛО с помощью искусственного интеллекта

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НЛО

Как сообщило китайское издание South China Morning Post, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уделяет все более пристальное внимание неопознанным летающим объектам (НЛО), используя для этого искусственный интеллект.

В отличие от армии США, которая именует все неидентифицированные феномены «неопознанными воздушными явлениями», в НОАК все, что связано с появлением загадочных объектов обозначается как «неопознанные воздушные условия». Хотя в общественном сознании они уже давно стали НЛО – неопознанными летающими объектами неизвестного происхождения. По словам представителя ВВС Чэнь Ли, частое появление НЛО доставляет немало проблем ПВО Китая. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, было принято решение задействовать искусственный интеллект. По мнению Чэнь Ли, «нестандартно мыслящий» искусственный интеллект сможет объединить разрозненные инциденты, связанные с появлением НЛО. Именно ИИ способен конкретно оценить, чем являются обнаруженные НЛО — вражескими самолетами, явлением природы или чем-то потусторонним. Многочисленные появления НЛО — благодатная среда для спекуляций о посещениях Земли представителями иных цивилизаций. Однако по мнению китайских ученых и официальных лиц, НЛО имеют искусственное и вполне «земное» происхождение, либо это какие-то неизвестные явления природы, с чем, в прочем, не согласны их американские визави. Военные ведомства США не сбрасывают со счетов версии с инопланетянами.

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Китай
США
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