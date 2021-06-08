В Баренцевом море начались учения Северного флота

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Учение Северного флота России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ.

"В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения тактические группы отработают совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрану и оборону отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, а также противодействие корабельным группировкам "противника".

"Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - уточнили в пресс-службе.