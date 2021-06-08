Войти
Российская газета

Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики

463
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

На Северном флоте более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолетов и вертолетов будут задействованы в учении разнородных сил по защите морских рубежей России в Арктике. Они начались в понедельник в акватории Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учения будут проходить несколько дней под руководством заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева. Военнослужащим предстоит отработать ряд нормативов и выполнить самые разнообразные боевые упражнения.

На различных этапах учения военные моряки будут взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от неприятельских подводных лодок. Завершающий этап - боевые стрельбы.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
27.01.2021
В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу
13.11.2020
Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" завершил выполнение задач в Норвежском и Баренцевом морях
06.08.2019
Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по Северному Ледовитому океану
05.09.2016
Отряд кораблей Севфлота зашел в Карское море в ходе арктического похода
07.07.2011
Россия обеспокоена активизацией НАТО в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу