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Рогозин рассказал об условиях передачи «Морского старта»

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Плавучий космодром «Морской старт» не может конкурировать с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Выступая в ходе парламентских слушаний в Госдуме, Рогозин рассказал об условиях передачи «Морского старта» российской компании S7. По словам руководителя госкорпорации, космодром был продан при условии, что его «нельзя использовать в конкуренции с Илоном Маском».

«Нормально? То есть правительство США, правительственные юристы выступают в качестве клиента, по сути дела, частной компании. А может она не частная компания в таком случае, если с помощью государственных санкций нам ограничивают возможность конкуренции со SpaceX?» — удивился Рогозин.

Подытоживая разговор, глава «Роскосмоса» заметил, что перед продажей «Морского старта» американская сторона «выдернула и вырезала все оборудование на этих кораблях». Рогозин заметил, что на восстановление космодрома потребуется десятки миллиардов рублей.

Работы по созданию плавучего космодрома, который на тот момент являлся международным проектом, начались в 1995 году. В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. С 2018 году стартовая площадка перешла во владение компании S7.

В октябре стало известно, что на восстановление «Морского старта» необходимо 28 миллиардов рублей. Летом 2020 года журналисты сообщали со ссылкой на «Росатом», что стоимость плавучего космодрома составляет 11 миллиардов рублей.


Андрей Ставицкий

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Росатом
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Морской старт
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