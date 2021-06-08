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Газета.ru

"Ядерное оружие расползается по миру": генералы о темах переговоров Путина и Байдена

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Источник изображения: gazeta.ru

Генералы рассказали, какие темы в сфере безопасности могут обсудить Путин и Байден

На предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве будут обсуждаться возможности совместного укрепления международной безопасности, а также стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. «Газета.Ru» спросила у российских военных, что о чем конкретно будут говорить главы двух стран.

Одной из центральных мыслей, которую продвигает Вашингтон в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Швейцарии, стало «построение более стабильных отношений» Москвой. Об этом накануне в интервью Axios заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», - сказал глава Госдепа.

Владимир Путин, говоря об ожиданиях от встречи с Байденом на полях ПМЭФ в эфире Первого канала, отметил, что прорывов не ждет.

"То, что мы встретимся, поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют взаимный интерес, а их, кстати говоря, немало, и это уже само по себе неплохо. Я рассчитываю на позитивный результат. Надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы [были сделаны] последующие шаги для нормализации отношении и решении тех вопросов, перед которыми стоят страны и все мировое сообщество", - сказал Путин .

Как отметил экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, вполне возможно, что на встрече двух лидеров будут обсуждаться вопросы распространения ядерного оружия, расщепляющихся материалов и ядерных технологий.

"В настоящее время подобные проблемы стоят достаточно остро. Тенденция расползания по миру оружия массового поражения, в частности ядерного, сегодня, к сожалению, налицо. Россия выступает категорически против распространения ядерного оружия в мире. Ядерные проблемы отдельных стран надо решать не путем ужесточения дальнейших санкционных мер, а гарантиями безопасности", - рассказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Вполне возможно, что президенты Соединенных Штатов и России будут говорить о проблематике гиперзвукового оружия. Сегодня боевые возможности гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР) можно как минимум приравнять к тактическому ядерному оружию.

Более того, соединенное с технологиями гиперзвука уже стратегическое ядерное оружие вполне может вызвать новую гонку вооружений и сделает мир еще более нестабильным», - считает экс-начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

По мнению военачальника, борьба с гиперзвуковыми крылатыми ракетами весьма затратна по привлекаемым силам, средствам и ресурсам, а в случае массированного применения ГЗКР отразить подобный удар с требуемой эффективностью вряд ли возможно.

Экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенан Валерий Запаренко полагает, что на встрече лидеры двух стран могут коснуться и действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на то, что документ был недавно продлен сторонами на пять лет.

По сути, СНВ-3 удерживает Россию и США от гонки ядерных вооружений. Согласно ему, Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Однако по окончании действия этого договора в 2026 году, полагает Запаренко, к продлению СНВ-3 надо будет подходить уже на совершенно новой основе.

К этому соглашению должны быть подключены и другие ядерные державы, поскольку содержание современной эпохи не заключается исключительно в противоборстве между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. А ядерные арсеналы многих других мировых держав растут с каждым годом.

«Вполне возможно, что на встрече двух лидеров 16 июня речь пойдет и о новом содержании подобных соглашений», - подчеркнул генерал Запаренко.

Кроме того, всегда есть вопросы к надежности собственных запасов ядерных боеприпасов. К примеру, на днях Россия объявила проверку надежности ядерного оружия. При этом подчеркивается, что все взрывные эксперименты будут в этом плане неядерными, так как Россия в 1996 году подписала, а в 2000 году ратифицировала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Аналогичные проблемы есть и у Соединенных Штатов.

Опрошенные «Газетой.Ru» военачальники сходятся во мнении, что вопросы укрепления международной безопасности, а также стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут приоритетными на предстоящей встрече президентов Соединенных Штатов и России в Женеве.


Михаил Ходаренок

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