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РИА Новости

Финляндия разочарована выходом России из ДОН

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Здание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки.
Источник изображения: © Фото : страница МИД Финляндии в Facebook

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. В Финляндии выразила сожаление выходам РФ из Договора по открытому небу, заявили в МИД страны, передает РИА Новости.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, такой шаг поставил под угрозу существование Договора.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление будет направлено странам-депозитариям. Россия завершит процедуру выхода из Договора через полгода.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказал депутат ГД о позиции США по ДОН.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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2 комментария
№1
08.06.2021 11:05
А, что финны не переживают за выход из ДОНа америкосов, смотрите какие лизоблюды.
0
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№2
08.06.2021 11:52
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
А, что финны не переживают за выход из ДОНа америкосов, смотрите какие лизоблюды.

"Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения", - говорится в совместном заявлении МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Полулизоблюды
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