Финляндия разочарована выходом России из ДОН

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. В Финляндии выразила сожаление выходам РФ из Договора по открытому небу, заявили в МИД страны, передает РИА Новости.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, такой шаг поставил под угрозу существование Договора.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление будет направлено странам-депозитариям. Россия завершит процедуру выхода из Договора через полгода.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

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