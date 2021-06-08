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Российская газета

Военные автомобили югославского производства замечены в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

На дорогах Сирии давно стали привычными автомобили, который поставлял в эту страну еще Советский Союз: старые ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Урал-375, КрАЗ-255, МАЗ-537.

В значительных количествах имеются ГАЗ-3308 "Садко", активно эксплуатируются современные модификации "Уралов", "Камазов". Были также замечены белорусские МАЗ-6317, МАЗ-437041 и МАЗ-437041. В настоящее время встречаются еще чешские Tatra-815 и более старые модели этой компании. До сих пор попадаются такие редкие экземпляры как Praga V3S.

Интересно, что практически все упомянутые образцы, кроме узкоспециализированных, типа тяжелых тягачей, применяются не только для доставки различных грузов и перевозки личного состава, но часто выступают как платформы для установки различного вооружения, вроде скорострельных зенитных пушек ЗУ-23-2, 57-мм С-60 и 100-мм КС-19.

Оказывается, правительственные войска также эксплуатируют технику, изготовленную в Югославии. Речь идет о трехосном полноприводном армейском вездеходе TAM 150. Недавно колонну таких машин заметили в районе Алеппо.

Эти грузовики могут уверенно эксплуатироваться при 50-градусной жаре и перевозить до 5000 кг или два десятка военнослужащих. Мощность дизельного двигателя - 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч.

Появление такой техники в Сирии стало большим сюрпризом даже для сербских экспертов, которые ранее ничего не знали о поставках "сто пятидесятых" в данный регион.


Алексей Брусилов

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Страны
Белоруссия
Сербия
Сирия
Чехия
Югославия
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
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