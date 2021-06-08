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Российская газета

Началась продажа билетов на форум "Армия-2021"

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Источник изображения: Пресс-служба форума "Армия"

С 7 июня началась продажа билетов и автомобильных пропусков на Международный военно-технический форум "Армия-2021". Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

Форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". Форум является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и разработок в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.

"Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей", - говорится в обращении министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Традиционно первый день форума будет функционировать в закрытом режиме. С 23 по 25 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы. С 26 августа двери форума будут открыты для массового посещения.

"Для посещения мероприятий демонстрационной программы на полигоне "Алабино" 26-28 августа необходимо приобрести дополнительный билет на трибуны, - сообщается на сайте форума.

На программу Авиационного кластера на территории аэродрома "Кубинка" с 23 по 28 августа вход свободный, для посетителей будет действовать бесплатная парковка.

До 20 августа билеты на Форум "Армия-2021" можно приобрести по сниженной цене. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты, предоставляющие право бесплатного входа. Перечень льготных категорий опубликован на сайте форума.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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