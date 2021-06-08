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Российская газета

Россия наращивает поставки оружия и техники в страны Африки

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Источник изображения: Кирилл Каллиников \ РИА Новости

Делегация "Рособоронэкспорта" примет участие в Международной выставке по безопасности и обороне Shield Africa 2021, которая пройдет с 8 по 10 июня на территории полицейской академии города Абиджана, считающегося главным экономическим и культурным центром африканского государства Кот-д'Ивуар. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Россия успешно продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со странами Африки южнее Сахары, получившее мощный импульс в ходе форума "Россия-Африка" в 2019 году. Только за 2020 и начало 2021 годов мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более 1,7 млрд долларов и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17, - рассказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - Сегодня мы продвигаем в регион вертолетную технику, средства ПВО, военно-морскую продукцию, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, стрелковое, в том числе специальное, оружие".

В процессе участия в Shield Africa 2021 делегация "Рособоронэкспорта" проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур стран африканского континента, а также проведет презентации продвигаемой компанией продукции российского производства для всех видов вооруженных сил, включая полицейские и специальные подразделения.

Помимо делегации "Рособоронэкспорта" Россия будет представлена "Военно-промышленной компанией", которая организует экспозицию с натурными образцами автомобилей ВПК-233316 "Тигр" в комплектации "Рейд", ВПК-39473 "Стрела" и "ВПК-Урал". Эти автомобили будут впервые продемонстрированы на выставке в Африке. В ходе Shield Africa 2021 "Рособоронэкспорт" готов провести подробные консультации и переговоры о поставках этой техники.

Помимо военной техники "Рособоронэкспорт" намерен продвигать и гражданскую продукцию. Вот что по этому поводу сказал Александр Михеев: "Мы намерены также проинформировать наших партнеров о том, что существенно расширили свой функционал и сегодня активно развиваем направление поставок российской гражданской продукции. По гражданской тематике "Рособоронэкспорт", имеющий высокий авторитет в государственных и бизнес-кругах африканских стран, выступает в качестве "единого окна", гаранта чистоты и надежности сделок как для производителей в России, так и иностранных заказчиков".

С целью продвижения гражданской продукции на мировой рынок для компаний, не имеющих опыта самостоятельной внешнеторговой деятельности, в "Рособоронэкспорте" создано специальное подразделение, основным функционалом которого как раз является организация поставок продукции невоенного назначения. Среди основных направлений - автомобили, морские/речные суда, медицина, гражданское и служебное оружие, технологическое оборудование, металлургическая и химическая продукция.

Как сообщается, "Рособоронэкспорт" уже реализовал несколько контрактов на поставку современных пожарных машин, гражданской вертолетной техники, систем безопасности в различные страны мира.


Сергей Птичкин

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РОЭ
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Михеев Александр
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Медицина
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