Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет

Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила разработавшая аппарат компания Boeing.

«В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг <...> и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе», — говорится в заявлении.

В компании назвали проведенный маневр «историческим событием».

«Boeing MQ-25 Stingray» — американский беспилотный самолет-заправщик, созданный в рамках программы ВМФ США. Первый прототип судна совершил полет 19 сентября 2019 года.

26 марта над Северным полюсом впервые в истории Военно-морского флота РФ с дозаправкой в воздухе пролетели два истребителя МиГ-31.