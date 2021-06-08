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Известия.ru

Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy

Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила разработавшая аппарат компания Boeing.

«В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг <...> и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе», — говорится в заявлении.

В компании назвали проведенный маневр «историческим событием».

«Boeing MQ-25 Stingray» — американский беспилотный самолет-заправщик, созданный в рамках программы ВМФ США. Первый прототип судна совершил полет 19 сентября 2019 года.

26 марта над Северным полюсом впервые в истории Военно-морского флота РФ с дозаправкой в воздухе пролетели два истребителя МиГ-31.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
МиГ-31
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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