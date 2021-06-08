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Известия.ru

ФСВТС заявила о беспрецедентном давлении на Россию

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подвергается сильнейшему давлению, как и российские партнеры. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение», — отметил он.

Шугаев подчеркнул, что РФ поставляет за рубеж технику сухопутных и военно-морских войск, на которую фиксируется высокий спрос. Однако условия работы он назвал весьма тяжелыми, и конкуренты страны усиливают давление на партнеров РФ.

Тем не менее, как напомнил глава ФСВТС, в 2020 году Россия продала в иностранный государства оружия на $15 млрд. Также сохраняется портфель закалов на уровне $50 млрд. Таким образом, страна достигла 102-процентной реализации ожидаемых показателей.

17 марта Соединенные Штаты внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Исключениями стали операции в рамках сотрудничества государств в области космоса и в срок до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

При этом в начале февраля генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что РФ постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкции Запада. По его словам, гарантом сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность российской военной техники, выбор в пользу которой делают иностранные заказчики, несмотря на политическое давление.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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