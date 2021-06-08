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Интерфакс-АВН

Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

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Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: © Amy Harris/Invision/AP

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе с братом Марком Безосом отправится в космос.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - написал Безос в инстаграме.

Полет состоится на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Это одноступенчатая ракета для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Ранее Blue Origin свыше десятка раз испытывала ракету, но в капсуле тогда не было людей.

5 мая Blue Origin объявила, что впервые запустит ракету New Shepard с людьми на борту 20 июля. Причем, как сообщалось, одно пассажирское место продадут на аукционе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Blue Origin
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