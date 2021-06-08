Безос сообщил о планах отправиться в космос с братом 20 июля

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос сообщил о планах полететь в космос 20 июля со своим братом.

«С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом», — написал предприниматель в Instagram 7 июня.

Других подробностей он не указал.

В конце апреля Безос анонсировал продажу билетов своей компании Blue Origin для туристов, желающих побывать в космосе. С 5 мая место в корабле New Shepard можно приобрести за $200–300 тыс.

Ракету New Shepard корпорация разрабатывала с 2006 года. Компания провела 15 испытаний корабля. Последний тест 14 апреля специалисты посчитали успешным. Первый полет космического судна запланирован на 20 июля.

В начале февраля стало известно, что Безос покинет должность гендиректора Amazon и перейдет на пост исполнительного председателя совета директоров компании в III квартале 2021 года. Он уйдет с поста генерального директора 5 июля.