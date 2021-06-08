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РИА Новости

Россия поставила оружия на сумму более 15 миллиардов долларов

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Российские танки во время учений на полигоне Серноводское Ставропольского края
Российские танки во время учений на полигоне Серноводское Ставропольского края.
Источник изображения: © AFP 2021 / Sergey Venyavsky

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия в 2020 году продала оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов, заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас всё идёт по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов – 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС", - сказал Шугаев.

Россия в 2020 году поставила продукцию военного назначения в 51 страну, есть контакты более чем со 100 странами, заявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шугаев добавил, что сегодня Россия уверенно движется вперёд в вопросах торговли оружием. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО, но и сухопутная и военно-морская техника не остаются без внимания, уточнил глава ФСВТС.

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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