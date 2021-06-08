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Российская газета

Американский F-15 напугал жителей Лондона

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Источник изображения: rg.ru

Жители Лондона оказались встревожены пролетевшим над восточной частью города американским истребителем F-15.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, около 11 часов утра. Как сообщает издание MyLondon, горожане услышали сильный шум реактивного двигателя, а затем увидели в небе истребитель.

Полиция британской столицы в связи с большим числом обращений жителей прокомментировала ситуацию в Twitter.

- Если вы услышали сильный грохот в небе - это транзитом над Лондоном пролетел истребитель F-15 ВВС США, - говорится в сообщении.

К публикации прикреплено изображение с данными сервиса Flightradar24. Из них следует, что над столицей Великобритании на высоте около семи тысяч метров пролетел истребитель с регистрационным номером 86-0174 .

Издание привело комментарии лондонцев в соцсетях, большинство из которых были негативными. Так, один из пользователей отметил, что его испугал и возмутил сильный шум от самолета, другой написал, что "американские военно-воздушные силы нарушили мирное утро воскресенья".

Позже стало известно, что F-15 направлялся для участия в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзных войск в Нормандии, известного как "День Д". Спустя несколько часов споттеры заметили данный истребитель во Франции.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Франция
Продукция
F-15
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1 комментарий
№1
08.06.2021 11:54
Фото одно, заголовок другой.
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