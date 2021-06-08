Китайские морпехи вооружаются танками

Пока американские морпехи прощаются с танками, китайские их получают. Вчера, 6 июня, портал globaltimes.cn сообщил о том, что Корпус морской пехоты НОАК официально принял на вооружение танки Type 15.

Ранее танки Type 15 поступили на вооружение китайской армии. Благодаря сравнительно малой массе и мощному двигателю эти боевые машины оптимально подходят для использования в высокогорных районах. Type 15 станут первыми полноценными танками на вооружении китайских морпехов. Ранее в их распоряжении были только машины на базе БТР и БМП с пушечным вооружением.

Танк Type 15 на испытаниях

Type 15 ранее демонстрировался в экспортной версии под названием VT5, а также известен как ZTQ-15. Впервые танк был показан на выставке Airshow China-2016 и, согласно официальному описанию, оснащён компьютеризированной системой управления огнём, способной обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии свыше 3 км. Основное вооружение танка — 105-мм орудие, кроме того, он может оснащаться различными боевыми модулями (в том числе дистанционно управляемыми).

Внешне VT5 похож на танки Тип 96А и VT4, но существенно меньше их по массе и габаритам. Длина VT5 (с пушкой, направленной вперёд) составляет 9,2 м, ширина (с боковыми юбками) — 3,3 м, высота (по крыше башни) — 2,5 м. Масса танка составляет от 33 до 36 т в зависимости от типа бронирования.

Танк VT5 имеет классическую компоновку с размещением водителя в передней части, башней в центре и двигателем мощностью 1000 л.с. в задней части машины. В подбашенном отделении размещаются командир и наводчик, каждый из которых имеет комплект оборудования, состоящий из оптического и тепловизионного прицелов, а также лазерного дальномера. Кроме того, место командира танка оснащено системой кругового обзора.