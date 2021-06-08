ВС Мьянмы начали применять БЛА для нанесения ударов по незаконным вооруженным формированиям

ЦАМТО, 7 июня. Военно-воздушные силы Мьянмы приступили к применению вооруженных БЛА для поддержки подразделений Сухопутных войск, действующих против незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Janes Defence Weekly со ссылкой на новостной ресурс Irrawaddy, по крайней мере, одна из этих платформ была замечена при сбросе бомб на цели в ходе боестолкновений 31 мая недалеко от населенного пункта Демосо в восточной части штата Кая.

По сообщениям, рота подразделения Сухопутных войск, размещенного в столице штата Лойко, попала в засаду при попытке войти в Демосо после захвата там полицейского участка.

В операции против повстанцев, помимо вооруженных БЛА, применялись вертолеты Ми-24П и неопознанные самолеты, что свидетельствует о серьезности возникшей ситуации.

По заявлению Каренских национальных Вооруженных сил (Karenni Nationalities Defence Force), до нанесения авиаударов погибло около 80 военнослужащих. Это утверждение невозможно подтвердить, поскольку ВС Мьянмы не раскрывают данные о потерях.

Для нанесения ударов, вероятно, применялись БЛА CH-4B (Cai Hong-4B) китайского производства, которые, по данным источника Janes, были приобретены в 2017-2018 гг. и применяются с авиабазы Мейктила (расположена в 210 км к северо-западу от Демосо). Ранее на этой авиабазе также были замечены БЛА CH-3A.

Разведывательно-ударный БЛА CH-4B обладает существенно большими боевыми возможностями по сравнению с CH-3A, которые были приобретены ВВС Мьянмы в 2013-2014 гг. и применялись в основном для ведения разведки. CH-4B может нести до 345 кг полезной нагрузки (включая до шести единиц управляемого вооружения, в т.ч. ракеты AR-1 класса "воздух-земля"). Максимальная полезная нагрузка CH-3A – 180 кг.