Войти
ЦАМТО

ВС Мьянмы начали применять БЛА для нанесения ударов по незаконным вооруженным формированиям

545
0
0
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 7 июня. Военно-воздушные силы Мьянмы приступили к применению вооруженных БЛА для поддержки подразделений Сухопутных войск, действующих против незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Janes Defence Weekly со ссылкой на новостной ресурс Irrawaddy, по крайней мере, одна из этих платформ была замечена при сбросе бомб на цели в ходе боестолкновений 31 мая недалеко от населенного пункта Демосо в восточной части штата Кая.

По сообщениям, рота подразделения Сухопутных войск, размещенного в столице штата Лойко, попала в засаду при попытке войти в Демосо после захвата там полицейского участка.

В операции против повстанцев, помимо вооруженных БЛА, применялись вертолеты Ми-24П и неопознанные самолеты, что свидетельствует о серьезности возникшей ситуации.

По заявлению Каренских национальных Вооруженных сил (Karenni Nationalities Defence Force), до нанесения авиаударов погибло около 80 военнослужащих. Это утверждение невозможно подтвердить, поскольку ВС Мьянмы не раскрывают данные о потерях.

Для нанесения ударов, вероятно, применялись БЛА CH-4B (Cai Hong-4B) китайского производства, которые, по данным источника Janes, были приобретены в 2017-2018 гг. и применяются с авиабазы Мейктила (расположена в 210 км к северо-западу от Демосо). Ранее на этой авиабазе также были замечены БЛА CH-3A.

Разведывательно-ударный БЛА CH-4B обладает существенно большими боевыми возможностями по сравнению с CH-3A, которые были приобретены ВВС Мьянмы в 2013-2014 гг. и применялись в основном для ведения разведки. CH-4B может нести до 345 кг полезной нагрузки (включая до шести единиц управляемого вооружения, в т.ч. ракеты AR-1 класса "воздух-земля"). Максимальная полезная нагрузка CH-3A – 180 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Продукция
HJ-10
Ми-24
СН-4
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.11.2018
России нужно срочно догонять: вот и Алжир закупил китайские ударные БПЛА
15.08.2017
Китай модернизировал разведывательно-ударный беспилотник CH-4
27.03.2017
LIMA-2017: Россия показала в Малайзии более 500 образцов вооружений
18.03.2015
В Ираке замечены китайские ударные БЛА СН-4В
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу