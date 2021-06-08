"Швабе" разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Инженеры московского НИИ "Полюс им. М.Ф.Стельмаха и технопарка холдинга "Швабе" приступили к разработке устройств для управления добротности излучения в лазерах, в основе которого новые типы кристаллов с более высокой лазерной стойкостью, сообщает пресс-служба холдинга.

"Сейчас идет разработка лазерных затворов (модуляторов) на новых типах электрооптических кристаллов, что позволит применять их в широком диапазоне длин волн ближнего ИК-диапазона, в т.ч. в лазерах с безопасной для глаз длиной волны излучения - 1,5 мкм", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, лазерные затворы могут применяться, например, в высокоэнергетических технологических установках для обработки материалов, сварки, лазерной гравировки, в медицинских лазерах косметологического и хирургического назначения, а также в дальномерах и установках исследовательского типа.

"На сегодняшний день производственный участок НИИ "Полюс" обладает уникальными технологиями изготовления электрооптических затворов и обеспечивает выпуск широкой номенклатуры кристаллов и элементов для лазерных установок гражданского назначения. Затворы создаются целым рядом моделей, при этом наши мощности позволяют выпускать их под конкретные технические требования заказчика", - сказал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.