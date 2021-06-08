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Известия.ru

Рогозин назвал условие дальнейшего участия России в проекте МКС

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия продолжит участие в проекте Международной космической станции (МКС) после 2025 года только в случае снятия санкций Соединенными Штатами. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет зона ответственности американских партнеров», — отметил Рогозин на слушаниях в Госдуме.

Он пояснил, что санкции должны быть сняты незамедлительно, в противном случае РФ отказывается от работы с США и будет разворачивать собственную станцию в космосе.

4 июня Рогозин опроверг информацию о том, что в ходе телефонного разговора с главой NASA Биллом Нельсоном подтвердил готовность продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. По словам политика, он, наоборот, отметил необходимость сначала отменить антироссийские санкции США, а затем уже допустил строительство планов на будущее.

О планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции рассказал 18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов.


На следующий день вице-премьер предупредил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект РОСС, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

20 апреля Рогозин отметил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году.

17 марта стало известно, что США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Так, исключениями стали операции в рамках сотрудничества государств в области космоса и в срок до 1 сентября в области коммерческих космических запусков.

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Россия
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NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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