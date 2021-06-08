ДЭПЛ «Магадан» завершит ходовые испытания до Дня ВМФ

Экипаж дизель-электрической подлодки «Магадан» проекта 636.3 (шифр «Варшавянка») обеспечивает завершающий этап швартовных испытаний ДЭПЛ, в которых участвует сдаточная команда «Адмиралтейских верфей».

Ппосле этого субмарина отправится на ходовые испытания, которые продлятся ориентировочно до Дня ВМФ (25 июля), сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что во время предшествующих испытаний специалисты заводских подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы подлодки, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

«Магадан» – третья подлодка проекта 636.3 в серии из шести единиц, заказанных Минобороны РФ для Тихоокеанского флота (ранее аналогичную серию получил Черноморский флот). Ее заложили 1 ноября 2019 года – одновременно с четвертой субмариной, получившей наименование «Уфа».

«Магадан» спустили на воду 26 марта этого года. В апреле начались швартовные испытания. Передача подлодки ВМФ России ожидается осенью 2021 года.

ДЭПЛ проекта 636.3 разработаны в ЦКБ «Рубин» для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.

Длина «Варшавянки» составляет 73 метра, ширина – 10 метров, водоизмещение – 3950 тонн. Рабочая глубина погружения – 240 метров, предельная – 300 метров. Скорость подводного хода – 20 узлов, дальность плавания – 7500 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и ударными ракетными комплексами «Калибр».