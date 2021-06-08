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РИА Новости

В МИД прокомментировали подписание закона о выходе России из ДОН

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Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению Договора по открытому небу (ДОН), написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

"Усилия России по сохранению договора не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран-союзниц США. И хотя государства-участники поддерживали ДОН, высказывали сожаление в связи с решением Д. Трампа, но вместе с тем солидаризировались в оценке, что такой шаг США был "обоснованным", - написала Захарова.

Она также "напомнила предысторию" вопроса: с 2017 года в русле общей антироссийской линии Вашингтон стал ужесточать свои подходы, а с 1 января 2018 года США перестали предоставлять России разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, изменили специальные процедуры для выполнения наблюдательных полётов над Гавайскими островами, отказались предоставлять ночёвки на некоторых своих авиабазах США и установили ограничения для наблюдательных полётов над территорией Алеутских островов.

"В ответ российская сторона установила необходимость согласования ночевок на трёх аэродромах дозаправки, а также сообщила о прекращении ряда двусторонних технических договоренностей и односторонних мер, применявшихся в порядке проявления доброй воли и облегчавших ранее проведение американских миссий над Россией", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в 2018 году ситуация с Договором по открытому небу была "критической": наблюдательные полеты не проводились из-за блокировки Грузией решения Консультативной комиссии по открытому небу о распределении квот полётов, в котором была предусмотрена миссия над её территорией.

"Еще в 2012 году грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед РФ в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с ДОН наблюдательные полёты проводятся не ближе 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками договора", - написала Захарова.

Она добавила, что "осознавая необходимость восстановления полномасштабного функционирования ДОН для большинства государств-участников, Россия исключила из своей заявки на 2019 год полёт над Грузией". В итоге в октябре 2018 года было утверждено распределение квот наблюдательных полётов, а затем возобновлено выполнение миссий в полном объеме.

Захарова также напомнила, что 22 декабря 2020 года МИД РФ направил государствам-участникам Договора по открытому небу ноту о необходимости предоставить Российской Федерации до 1 января 2021 года гарантии непередачи государствам, не участвующим в ДОН, информации, полученной в ходе наблюдательных полётов, а также подтвердить возможность беспрепятственного проведения российских наблюдательных полетов над территориями государств-участников, включая объекты США.

Однако в связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом РФ было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в Договор. 7 июня президент России подписал закон.

Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.

По данным на конец 2020 года, участниками договора являлись 33 государства.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

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Абхазия
Грузия
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Финляндия
Южная Осетия
Персоны
Путин Владимир
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