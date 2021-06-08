Войти
Российская газета

В Северной Европе начались военные учения Arctic Challenge

629
0
0
Источник изображения: Adrian Pingstone/ wikimedia.org

В соседних с Россией странах в понедельник начались международные военные учения Arctic Challenge Exercise (ACE). Они буду проходить в воздушном пространстве трех стран - Финляндии, Швеции и Норвегии.

Об этом сообщил финский телеканал Yle со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил Финляндии. Кроме скандинавских стран задействованы также ВВС Германии, США, Великобритании, Нидерландов и Дании.

В пресс-службе ВВС Финляндии добавили, что данные учения организуют один раз в два года и они входят в число крупнейших в Европе.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.06.2020
Военные самолеты США и Франции провели разведку у западных границ России
10.06.2020
Балтфлот учится защищать самый западный край России
11.03.2020
С кем "воюет" НАТО на учениях в Норвегии
21.06.2019
Все для учений? Зачем НАТО стягивает войска к России
10.06.2019
"Железный волк" на пару недель обосновался в Литве
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу