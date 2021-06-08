Рогозин: США запретили S7 использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском

Глава Роскосмоса также удивился, что правительственные юристы выступают на стороне частной компании

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. США во время подписания контракта с российской компанией S7 на продажу "Морского старта" запретили использовать его в конкуренции с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом сообщил в понедельник глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.

"Были введены конкретные жесткие ограничения при подписании контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта", что мы не имеем права их использовать в конкуренции с Илоном Маском", - пояснил он, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику России.

Глава Роскосмоса также удивился, что правительственные юристы выступают на стороне частной компании. Он также напомнил, что США "выдернули все оборудование" из "Морского старта", и пообещал восстановить плавучий космодром.

Космодромом "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.