DDG (X): ещё одна попытка создать эсминец будущего

ВМС США делают ещё одну попытку создать эсминец следующего поколения. Вчера, 6 июня, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что Командование военно-морскими силами торжественно открыло новый офис PMS 460, который займётся подготовкой к новому тендеру.

«Новому офису поручено разработать стратегию приобретения, пакет проектных и технических данных, а также планы строительства, тестирования, введения в состав флота и поддержки перспективных кораблей», — сообщили в пресс-службе ВМС США.

Эсминец типа Zumwalt Источник изображения: usni.org

Новый корабль планируют заложить не позже 2028 года. Известно, что в перспективном эсминце командование ВМС США намерено объединить ряд уже действующих технологий. Такой подход должен упростить процесс создания новой боевой единицы. Так, эсминцы программы DDG (X) унаследуют боевую систему от кораблей DDG 51 FLT III, но будут оснащены гибридной силовой установкой от экспериментальных кораблей типа Zumwalt. Также ранее были обнародованы планы по оснащению перспективных эсминцев гиперзвуковым вооружением.

Корабли DDG 51 типа Arleigh Burke являются единственными эсминцами ВМС США (не считая экспериментальных типа Zumwalt). Их водоизмещение составляет от 8200 т у модификаций Flight I до более чем 9600 т у Flight III. Длина корабля — свыше 150 м, ширина — 20 м. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, каждый из эсминцев может нести один или два вертолёта (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль). ВМС США имеют на вооружении порядка 70 кораблей этого типа.