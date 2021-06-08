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ЦАМТО

В Туркменистан отправлены первые 2 УБС А-29B "Супер Тукано"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 июня. В ближайшее время Военно-воздушные силы Туркменистана получат первые два учебно-тренировочных / боевых самолета А-29B (EMB-314) "Супер Тукано" бразильской компании Embraer.

Как сообщает Scramble Magazine, самолеты с временными регистрационными номерами PT-ZHI и PT-ZHJ 28 мая были сфотографированы в аэропорту Лука (Мальта) во время транзитного перелета к месту назначения – Ашхабад. Их будущие серийные номера – 01 Blue (строительный номер 31400270) и 02 Blue (строительный номер 31400271), соответственно

Издание напоминает, что впервые эти два самолета были замечены во время проведения испытательных полетов на аэродроме предприятия бразильской авиастроительной компании Embraer в Сан-Жозе-дус-Кампус 9 декабря 2020 года.

По неподтвержденной информации, Embraer вела переговоры с правительством Туркменистана о заключении сделки, касающейся шести "Супер Тукано", с 2019 года. Однако обе стороны это отрицали и точное количество заказанных самолетов пока не разглашается.

В июне 2019 года по государственному телевидению Туркменистана были показаны кадры А-29B "Супер Тукано" с регистрационным номером PT-ZTU (демонстрационный самолет Embraer), выполнявшего полеты над авиабазой в Туркменистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Туркменистан
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
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