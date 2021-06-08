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ЦАМТО

Саперы ЮВО на Кубани приступили к освоению нового роботизированного комплекса "Уран-6"

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Военные инженеры МПЦ ВС РФ и робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Военные инженеры МПЦ ВС РФ и робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник изображения: © Минобороны России/ТАСС

ЦАМТО, 7 июня. Саперы 49-й общевойсковой армии ЮВО впервые применили роботизированный комплекс "Уран-6" для обезвреживания минного поля условного противника на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В рамках стартовавших занятий летнего периода обучения военные специалисты выполнили ведение инженерной разведки на маршрутах выдвижения мотострелковых войск, нормативы по установке минного трала на специальную технику, уничтожение взрывоопасных предметов с применением накладных зарядов, противоминных траков и при помощи роботизированного комплекса "Уран-6".

Также инженерным дозором были обнаружены несколько завалов и минное поле. Военнослужащие отработали способы разведки, обозначения путей обхода и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях с помощью минного трала.

К учению привлекалось более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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