Саперы ЮВО на Кубани приступили к освоению нового роботизированного комплекса "Уран-6"

ЦАМТО, 7 июня. Саперы 49-й общевойсковой армии ЮВО впервые применили роботизированный комплекс "Уран-6" для обезвреживания минного поля условного противника на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В рамках стартовавших занятий летнего периода обучения военные специалисты выполнили ведение инженерной разведки на маршрутах выдвижения мотострелковых войск, нормативы по установке минного трала на специальную технику, уничтожение взрывоопасных предметов с применением накладных зарядов, противоминных траков и при помощи роботизированного комплекса "Уран-6".

Также инженерным дозором были обнаружены несколько завалов и минное поле. Военнослужащие отработали способы разведки, обозначения путей обхода и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях с помощью минного трала.

К учению привлекалось более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.