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Военно-промышленный курьер

Суд в Нидерландах завершил опрос экспертов концерна «Алмаз-Антей» по делу MH17

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Источник изображения: vpk-news.ru

Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года.

По информации ТАСС, об этом сообщил в понедельник на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

«Судебный следователь завершил опрос экспертов», - отметил он, добавив, что на данном этапе суду осталось только получить ответы от представителя концерна «Алмаз-Антей» на направленные в письменном виде вопросы.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Boeing
Алмаз-Антей
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