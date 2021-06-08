Суд в Нидерландах завершил опрос экспертов концерна «Алмаз-Антей» по делу MH17

Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года.

По информации ТАСС, об этом сообщил в понедельник на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

«Судебный следователь завершил опрос экспертов», - отметил он, добавив, что на данном этапе суду осталось только получить ответы от представителя концерна «Алмаз-Антей» на направленные в письменном виде вопросы.