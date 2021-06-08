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Российская газета

Не хватило денег: США пришлось отказаться от сверхдальнобойной пушки

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Источник изображения: rg.ru

Армия США планирует прекратить основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию сверхдальнобойной пушки.

Как пишет The Drive, проект оказался слишком сложным и дорогостоящим, поэтому деньги перекинут на другие статьи расходов военного ведомства.

Свежие данные по программе создания Strategic Long Range Cannon (SLRC) появились после публикации проекта военного бюджета США на 2022-й финансовый год (начинается с 1 октября 2021-го). Вместо финансирования SLRC военные запросили чуть более 72,6 миллиона долларов на "Планирование инициативы по развитию технологий для создания прототипов суперсистем и технологических продуктов". В предыдущие два финансовых года на создание суперпушки тратилось по 60 с лишним миллионов долларов.

Как уже писала "РГ", SLRC, по задумке авторов концепции, должна была поражать цели на расстоянии свыше тысячи миль. Рассматривались варианты как наземного, так и морского базирования этого орудия. До конца текущего финансового года американская армия намерена завершить исследования и испытания лишь отдельных компонентов SLRC, в том числе речь идет о специальном реактивном снаряде.

Точные причины отказа от дальнейшего финансирования программы по созданию дальнобойной пушки не называются. Как предполагает The Drive, это может быть связано с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. SLRC разрабатывалась как орудие, соответствующее требованиям этого документа. Теперь же у американцев развязаны руки, и они могут направить средства на создание более простых средств поражения.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
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