Офицер спецназа рассказал о подготовке снайперов

Обучение снайперов - особое искусство, которому уделяется огромное внимание при подготовке соединений спецназа. Сибирский офицер поделился некоторыми нюансами, отрабатываемые снайперскими группами при захвате здания винтовочного артиллерийского полигона.

Интервью с офицером, состоявшееся в перерыве комплексного тактико-специального занятия, публикует "Красная Звезда". В неделю проводится как минимум два занятия по огневой подготовке. В здании винтовочного артиллерийского полигона снайперы и снайперские пары отрабатывают захват и досмотр всех помещений, стрельбу на различные дальности. Пара может вести поражение нескольких целей одновременно.

Важная для стрелка задача, отработке которой уделяется особое внимание - это выбрать, оборудовать и тщательно замаскировать огневую позицию. Когда выстрел произведен - нужно быстро сменить ее на запасную или новую. Сибирские спецназовцы используют в ходе обучения боевой опыт, полученный в Сирии.

Большой упор делается на физическую подготовку стрелка, поскольку в боевых условиях им приходится преодолевать многокилометровые переходы по пересеченной местности в полной боевой экипировке. Постоянно тренируют снайперы выносливость, эмоциональную стойкость, терпение, умение находиться в режиме постоянного наблюдения, зрительную память, острый глазомер, быстроту реакции и меткость выстрела. В этом отряде есть снайперы, способные с 200 метров попасть в спичечный коробок. Как признаются сами стрелки, мелочей в их работе быть не может.

На вооружении у них в данный момент три винтовки: СВД-С, СВ-98 и "Винторез". Есть у снайперов и бесшумный пистолет ПСС "Вул", в котором применяются специальные 7,62-мм патроны СП-4, способные пробивать бронежилеты.

Цели могут быть разные - операторы беспилотников, часовые на вышках, пулеметные и гранатометные расчеты, одиночные и групповые фигуры и прочие. Особое внимание в учебе уделяют вопросам контрснайперской борьбы, резюмировал офицер.

Майя Бирюкова