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ТАСС

Рогозин прокомментировал публикацию "Известий" о хищениях в Роскосмосе

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава госкорпорации заявил, что продолжит очищать космическую отрасль "от жуликов и бездельников"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роскосмос продолжит борьбу с бездельниками и жуликами, несмотря на возможные репутационные потери. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса, комментируя в своем Telegram-канале публикацию о хищениях прошлых лет, отметил, что обывателям обычно все равно, кем инициированы подобные дела - следственными органами или следственными органами с подачи госкорпорации.

"Это важно для нас, поскольку предлагается ложный выбор: молчать о безобразиях прошлых лет и неприемлемых действиях некоторых нынешних коллег, поддерживая иллюзию благоденствия, или продолжать бороться, вычищая отрасль от жулья и бездельников? Я выбрал второе, хотя это и будет сопровождаться репутационными рисками и обострением борьбы против нашей команды", - написал Рогозин.

Ранее "Известия" сообщили, что антикоррупционное расследование Следственного комитета по факту масштабных злоупотреблений в Роскосмосе выявило хищение средств, выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС.

Как утверждает издание, бывшие руководители компании "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП) в сговоре с экс-сотрудниками Ракетно-космической корпорации "Энергия" и других госпредприятий через фиктивных субподрядчиков могли вывести свыше 8 млн рублей по контракту от 2015 года. Хищения были выявлены внутренней службой аудита Роскосмоса и переданы в Следственный комитет.

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Рогозин Дмитрий
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