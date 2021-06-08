Ракета разорвала на части американский броневик на севере Ирака

Попадание управляемой противотанковой ракеты в бронеавтомобиль американского производства на севере Ирака привело к фатальным последствиям. Пять человек, находившихся внутри погибли, еще семеро оказались ранены. Предполагается, что был применен комплекс "Конкурс" или "Корнет".

Conflict btwn #Kurdish groups In northern #Iraq.#PKK hit #Peshmerga MRAP MaxxPro with ATGM. 5 soldiers were killed, 7 more were injured. Supporters of the PKK say the reason for the clash is the help of the Peshmerga to the #Turkish army https://t.co/5DNkpeilNj pic.twitter.com/4w234pqGHO — Islamic World Update (@islamicworldupd) June 6, 2021

Инцидент произошел в ходе конфликта между боевиками соперничающих курдских группировок. Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям с места боестолкновения, MaxxPro перевозил боеприпасы, которые взорвались после пробития брони. В результате ударной волной выбило крышу с пулеметной башней и кормовой люк.

Такая техника, известная как MRAP, создавалась заокеанскими конструкторами специально для действий в условиях минной войны, развернувшейся против американских войск и их союзников в середине нулевых годов в Ираке.

Благодаря специально разработанному V-образному днищу данное транспортное средство массой около 13500 кг может выдерживать взрывы фугасов, эквивалентные 7 кг тринитротолуола.

Мощность двигателя - 330 л.с. (в некоторых версиях до 425 л.с). Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 800 км. Возможна установка различного вооружения: 7,62-мм или 12,7-мм пулеметов, автоматических гранатометов.

Для защиты от реактивных гранат станковых и ручных гранатометов предназначены решетчатые экраны, однако они не обладают достаточной эффективностью для защиты от ПТУР.

Всего было выпущено около 9000 таких броневиков. Значительное количество из них передано дружественным США странам.

Алексей Моисеев