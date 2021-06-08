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Российская газета

Боевое взаимодействие Ми-28НЭ и бронетехники сняли на видео в Алжире

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Национальная народная армия Алжира отработала взаимодействие ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник" с танками и бронемашинами. В ходе маневров подразделений 1-го военного округа также были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и автомобили с противотанковыми ракетными комплексами.

В ролике продолжительностью около девяти минут демонстрируется подготовка к крупной наземной операции. Главная роль отводится танкам и бронетехнике, которые наступают широким фронтом по пустыне.

С воздуха бронированную армаду поддерживают четверки вертолетов Ми-28НЭ и Ми-8. "Ночные охотники" производят пуски ракет по наземным целям, и после ракетного залпа выполняют противозенитный маневр, чтобы уклониться от огня ПВО противника. Следом неуправляемыми реактивными снарядами цели атакуют две пары вертолетов Ми-8.

Напомним, что находящиеся на вооружении экспортные варианты ударного вертолета "Ночной охотник" имеют надвтулочные радиолокационные станции Н025Э. Радар позволяет обнаружить цели на земле и на море, вести картографирование местности и предупреждает о приближении к таким опасным для низколетящих аппаратов сооружениям как линии электропередач.

Вертолеты Ми-28НЭ вооружены скорострельными 30-мм пушками 2А42, а также высокоточными боеприпасами, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-В".


Николай Грищенко

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Страны
Алжир
Продукция
2А42
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-8
Компании
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