В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты

ЦАМТО, 7 июня. Современные боевые машины пехоты продолжают поступать в соединения ВС РФ. В рамках гособоронзаказа в ближайшее время предприятия-изготовители передадут в подразделения СВ очередную партию БМП-3.

БМП-3 отличается высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. Универсальный характер вооружения позволяет ей вести борьбу с различными целями, включая воздушные.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие – пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым – по "танковой" схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.