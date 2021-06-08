Войти
ЦАМТО

В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты

609
0
0
Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 7 июня. Современные боевые машины пехоты продолжают поступать в соединения ВС РФ. В рамках гособоронзаказа в ближайшее время предприятия-изготовители передадут в подразделения СВ очередную партию БМП-3.

БМП-3 отличается высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. Универсальный характер вооружения позволяет ей вести борьбу с различными целями, включая воздушные.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие – пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым – по "танковой" схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
27.10.2020
Современные боевые машины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
25.01.2016
Командующий ВДВ оценил возможности БМД-4М с боевым модулем БМП-3
19.08.2013
Россия поворачивается лицом к оборонке
18.05.2011
Правительство России наказало виновных в срыве гособоронзаказа
16.03.2009
Несеквестрированный Гособоронзаказ. Армии обещана новая боевая техника, но появится она не скоро
12.03.2009
ОРУЖИЕ НОВОГО ОБЛИКА. В МИНОБОРОНЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАКУЮ ТЕХНИКУ ПОЛУЧИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу