Капитан рассказал об особенностях новейшего морского танкера ЧФ

В состав Черноморского флота приняли новейший малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов". На нем подняли Андреевский флаг. Головное судно проекта 03182 способно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции.

Об этом рассказал капитан танкера Фаик Кафисов, пишет газета "Красная звезда". Он отметил, что танкер является многофункциональным судном, имеет высокий уровень автоматизации, что позволяет сократить число членов команды. К примеру, все действия на пункте управления погрузочно-разгрузочными операциями может выполнять один человек.

На танкере оборудована вертолетная площадка, на которую могут сесть винтокрылые машины класса Ка-27 и беспилотники.

По словам капитана, при проектировании судна большое внимание было уделено обеспечению комфортных условий для экипажа. На танкере имеются комфортабельные одно- и двухместные каюты, спортзал с тренажерами и даже сауна.

"Вице-адмирал Паромов" - головное судно проекта 03182. Разработано в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро, построено на нижегородском предприятии "Волга". Танкер предназначен для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов. Его длина - 75 метров, ширина - 15,4. Водоизмещение - 3,5 тысячи тонн. В состоянии взять на борт до 1560 тонн грузов. Дальность плавания составляет 1,5 тысячи морских миль, автономность - 30 суток, экипаж - 33 человека. Оснащен 12-тонным краном-манипулятором. Танкер обладает ледовым классом Arc-4, поэтому может плавать при толщине льда до одного метра.

Светлана Цыганкова