На верфи в Муджиано состоялся спуск воду второго патрульного корабля для ВМС Катара

ЦАМТО, 7 июня. Итальянская компания Fincantieri 5 июня сообщила на своей странице в Twitter о нескольких важных событиях в рамках программы поставки военных кораблей по контракту с ВМС Катара.

Так, на предприятии в Муджиано (Специя) в ограниченном формате состоялась церемония технического спуска на воду второго патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel).

Одновременно на предприятии в Рива Тригосо началась резка стали для постройки десантно-вертолетного корабля-дока (LPD – Landing Platform Dock). Кроме того, на базе Ла Специя состоялось открытие учебного центра, где будут проходить подготовку катарские военнослужащие.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года в рамках двусторонних межправительственных соглашений Италии и Катара компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для постройки головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года. Как планируется, он будет передан заказчику до конца 2021 года. В настоящее время в стадии строительства находятся все 4 корвета.

Резка стали для постройки головного патрульного судна OPV (Offshore Patrol Vessel), "Мушериб" (Musherib), началась в феврале 2019 года. Он был спущен на воду 18 сентября 2020 года.

Патрульный корабль спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL для скоростных патрульных судов FPV (Fast Patrol Vessel). Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корабля составляет около 63 м, ширина – 9,2 м, максимальная скорость – 30 узлов, экипаж – 38 человек. На борту может размещаться надувная шлюпка с жестким корпусом RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).